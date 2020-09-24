سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 24 سبتمبر/أيلول 2020
أردوغان: تركيا مستعدة لبدء محادثات استكشافية بين أنقرة وأثينا / AA
24 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية أن تركيا مع الحوار لحل أي مشكلة، وسعوديون في المنفى يؤسسون حزباً معارضاً باسم "التجمع الوطني".

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أردوغان: تركيا تقف إلى جانب الحوار لحل المشكلة مع اليونان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطورات شرقي المتوسط، حسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. [TRT عربي]

وأشار أردوغان في حديثه مع المسؤولة الأوروبية، إلى أن تجاهل اليونان وقبرص الرومية حقوق تركيا والقبارصة الأتراك من خلال "ادّعاءات متطرفة" هو أساس القضية شرقي المتوسط، وأضاف أن تركيا تقف إلى جانب الحوار لحل المشكلة منذ البداية، مشيراً إلى استعداد تركيا لبدء محادثات استكشافية بين أنقرة وأثينا، وأعرب عن أمنيته أن لا تضيّع اليونان الفرصة الدبلوماسية مرة أخرى كما فعلت في السابق. [TRT عربي]

ولفت أردوغان إلى أن اتخاذ خطوات حيال تجديد مذكرة تفاهم 18 مارس/آذار بين تركيا والاتحاد الأوروبي (بشأن الهجرة)، وتحديث الاتحاد الجمركي، وحرية الحصول على التأشيرات، ستشكّل في مجملها أرضية صلبة لتعزيز العلاقات، وجدّد دعوته الاتحاد الأوروبي إلى تقاسُم عادل لمسؤولية المهاجرين، داعياً إلى معالجة انتهاكات اليونان والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل بخصوص إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا. [الأناضول]

    "التجمع الوطني".. حزب للمعارضين السعوديين في المنفى

    أعلنت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأربعاء، "تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في نظام الحكم بالمملكة العربية السعودية"، حسب بيان صادر عن الحزب. [TRT عربي]

    ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري، ومن أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر عبد العزيز المقيم في كندا. [TRT عربي]

    وورد في البيان التأسيسي للحزب أنه "يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية"، لافتاً إلى أن إعلان التأسيس "يأتي بعد انسداد الأفق السياسي، وانتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف والقمع، وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، وتصاعد السياسات العدوانية ضد دول المنطقة، وممارسات الإخفاء والتهجير القسري". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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