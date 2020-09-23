قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الأربعاء، إنه اتفق مع نظيرته الإماراتية لانا نسيبة على الترويج لـ"مكافحة التطرف".

جاء ذلك في رسالة وزعها السفير الإسرائيلي على الصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقب اجتماعهما في مكتب المندوبة الإماراتية هناك.

وأضاف إردان أنه عقد أول اجتماع شخصي مع المندوبة الإماراتية، واتفقا على "الترويج لعدد من القضايا في الأمم المتحدة، بما في ذلك مكافحة التطرف، وتمكين المرأة، وأزمة كورونا".

وأوضح أن الاجتماع تناول "التعاون بين البلدين من أجل توسيع فوائد السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى الفرص المهمة لكلا البلدين والمنطقة بأسرها".

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقَّع كل من الإمارات والبحرين اتفاقَي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قوبل بإدانة فلسطينية شديدة.

وفي 12 من الشهر ذاته، شهدت أروقة الأمم المتحدة لقاء مشابهاً بين مندوب إسرائيل مع نظيره البحريني جمال فارس الرويعي، وأجريا "محادثة حارة"، حسب رسالة لإردان وزعها على الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.