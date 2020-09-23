قدّر تقرير أممي صدر الأربعاء، خسائر الاقتصاد السوري بنحو 442 مليار دولار خلال 8 سنوات من الحرب المتواصلة في البلاد منذ 2011.

وورد في التقرير الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالتعاون مع جامعة "سانت أندروز" البريطانية، أن "قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة كانت أكثر القطاعات تضرراً من الحرب".

وقدّر التقرير خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، والخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 324.5 مليار دولار، مضيفاً أن ذلك "يجعل تكلفة الاقتصاد الكلي للصراع نحو 442 مليار دولار".

وقالت اللجنة في بيان بمناسبة صدور التقرير، إنه "على الرغم من ضخامة هذا الرقم، فإنه لا يلخِّص حجم معاناة السكان الذين سُجِّل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون كنازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية".

وذكر البيان أن نحو 3 ملايين طفل داخل سوريا فوّتوا المدرسة خلال العام الدراسي 2017-2018.

ولفت إلى أن "حجم الخسائر في التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة تبدو كارثية ولا تمكن معالجتها، مما سبب معاناة على نحو خاص لجيل السوريين الذين بلغوا سنّ الرشد في وقت النزاع".

ووفقاً للبيان، فقد "سلّط التقرير الضوء على تداعيات الصراع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتحول الجذري في جميع نواحي حياة المجتمع السوري".