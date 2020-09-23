سياسة
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باسم "التجمع الوطني".. سعوديون بالمنفى يؤسسون حزباً معارضاً
أعلن عدد من المعارضين السياسيين السعوديين في الخارج، تأسيس حزب اسمه "التجمع الوطني"، في أول تحرك سياسي منظم ضد السلطة بعهد الملك سلمان بن عبد العزيز. ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري.
باسم "التجمع الوطني".. سعوديون بالمنفى يؤسسون حزباً معارضاً
مجموعة من المعارضين السعوديين في المنفى يعلنون تأسيس حزب سياسي من الخارج / مواقع التواصل
23 سبتمبر 2020

أعلنت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأربعاء، تشكيل حزب معارض، في أول تحرك سياسي منظم ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة "نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في نظام الحكم بالمملكة العربية السعودية"، من دون أن يذكر عدد الأعضاء.

ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر عبد العزيز المقيم في كندا.

وورد في البيان التأسيسي للحزب أنه "يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية"، لافتاً إلى أن إعلان التأسيس "يأتي بعد انسداد الأفق السياسي، وانتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف والقمع، وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، وتصاعد السياسات العدوانية ضد دول المنطقة، وممارسات الإخفاء والتهجير القسري".

ويوضح البيان أن الحزب يتبنى "حقوق الإنسان وضمان الحريات بلا تمييز، والحق في التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات المدنية المستقلة، وحماية التعددية عبر ضمان الحق في الانتماء السياسي والثقافي للجميع، والسعي لتعزيز حقوق المرأة، ومكافحة التمييز ضد الفئات الأقل تمثيلاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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