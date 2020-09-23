أعلنت اللجنة المسؤولة عن المناظرات الانتخابية في الولايات المتحدة عقد أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن الثلاثاء المقبل.

وقالت اللجنة إنّ المناظرة الأولى بين المرشحين للانتخابات الأمريكية ستركز على عدة موضوعات، في مقدمتها جائحة كورونا وشؤون المحكمة العليا، حسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية الأربعاء.

وستعقد المناظرة في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف"، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، وسيديرها كريس والاس من شبكة Fox News الأمريكية.

وبينما أوضحت اللجنة أن موضوعات المناظرة قابلة للتغيير، فإنها أعلنت أن من بين موضوعاتها أيضاً "الاقتصاد، وقضايا العرق والعنف في المدن الأمريكية، إضافة إلى نزاهة الانتخابات".

كما لفتت إلى أن المناظرة ستنقسم إلى ستة أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، حسب المصدر ذاته.

ويخوض ترمب معركة انتخابية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للفوز بولاية رئاسية ثانية، ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.