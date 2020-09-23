سياسة
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السفير الأمريكي بإسرائيل: تأجيل الضم لا يعني إلغاءه
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، أن خطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية قد تقرر تأجيل تطبيقها، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء تلك الخطط.
السفير الأمريكي بإسرائيل: تأجيل الضم لا يعني إلغاءه
السفير الأمريكي لدى تل أبيب يؤكد أن خطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية تأجل تطبيقها ولم تُلغَ / Reuters
23 سبتمبر 2020

قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان الأربعاء، إن تأجيل الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، لا يعني إلغاءه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الأمريكي قوله إن خطط الضم الإسرائيلية "قد تقرر تأجيل تطبيقها".

واستدرك السفير الأمريكي بأن "ذلك لا يعني إلغاءها".

وكانت الإمارات قد قالت إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يهدف إلى منع الأخيرة من فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

لكن إسرائيل نفت ذلك، وقالت إنها وافقت على تأجيل خطة الضم فقط، وليس وقفها بشكل كامل.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً أن تأجيل الضم لا يعني إلغاءه.

وتسمح خطة صفقة القرن المزعومة لإسرائيل، بضم ما يتراوح بين 30 و33% من مساحة الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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