سياسة
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رغم التطبيع.. واشنطن: الإمارات لن تحصل على طائرات F-35 قبل 7 سنوات
كشف السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن دولة الإمارات، لن تحصل على طائرات من طراز F-35 قبل 7 سنوات. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات تريد موافقة الولايات المتحدة على بيعها هذه الطائرة، بعد توقيعها على اتفاق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
رغم التطبيع.. واشنطن: الإمارات لن تحصل على طائرات F-35 قبل 7 سنوات
واشنطن تقول إن الإمارات لن تحصل على طائرات F-35 قبل 7 سنوات / Getty Images
23 سبتمبر 2020

قال السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لن تحصل على طائرات من طراز F-35 قبل 7 سنوات.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأربعاء، إن فريدمان قال في كلمة ستذاع في المؤتمر السنوي لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية "لن تحصل الإمارات على طائرات F-35 قبل 7 سنوات".

وحتى الآن، لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية، على بيع طائرات من طراز F-35 للإمارات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أجرى في واشنطن، الثلاثاء، محادثات مع نظيره الأمريكي مارك إسبر وكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأشارت إلى أن المحادثات تناولت ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي في المنطقة، وإمكانية بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات من طراز F-35.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات تريد موافقة الولايات المتحدة على بيعها هذه الطائرة، بعد توقيعها على اتفاق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وما زالت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة، التي تقتني طائرات من طراز F-35. وخلال السنوات القليلة الماضية، تسلمت إسرائيل أكثر من 26 طائرة من طرازF-35، وذلك من أصل 50 طائرة تعاقدت على شرائها من الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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