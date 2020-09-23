سياسة
2 دقيقة قراءة
تحمل مرتزقة وذخائر.. الجيش الليبي يكشف عن تحطم مروحية وسط البلاد
أكد الجيش الليبي أن مروحية انفجرت وسقطت وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 4 من مرتزقة فاغنر الروسية، مشيراً إلى أن المروحية كان على متنها مرتزقة روس وذخائر. ويستعين الانقلابي حفتر بمرتزقة من دول عدة في أنشطته العسكرية المقوضة للاستقرار في ليبيا.
تحمل مرتزقة وذخائر.. الجيش الليبي يكشف عن تحطم مروحية وسط البلاد
عبد الهادي دراه: المروحية كان على متنها مرتزقة روس وذخائر  / AA
23 سبتمبر 2020

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، مقتل 4 من مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية، جراء تحطم مروحية تحمل على متنها ذخائر، وسط البلاد.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول، أدلى به عبد الهادي دراه، المتحدث باسم "غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي.

وأشار دراه إلى: "سقوط مروحية كان على متنها مرتزقة روس وذخائر في بلدة سوكنة، بمدينة الجفرة (وسط)".

وأضاف: "حسب معلومات أولية، فإن المروحية انفجرت، ما أدى إلى مقتل 4 من مرتزقة فاغنر الروسية". وأوضح أن "المروحية كانت متجهه نحو أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة غرفة عمليات".

ويستعين الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بمرتزقة من دول عدة في أنشطته العسكرية المقوضة للاستقرار في ليبيا، وللسيطرة على الحقول النفطية، ومن أبرزهم مرتزقة مجموعة "فاغنر".

وبعد عدوان بدأه على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي في 4 أبريل/نيسان 2019، تلقى الانقلابي حفتر هزائم متتالية على يد قوات الحكومة الشرعية، ما أنهى مغامرته في يونيو/حزيران الماضي، بالانسحاب من كامل الحدود الإدارية للعاصمة.

واضطر الجنرال الانقلابي تحت ضغط الهزائم إلى إعلان وقف لإطلاق النار في البلاد، في 21 أغسطس/ آب الماضي، لكن مليشياته تنتهك هذه الهدنة بين الفينة والأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us