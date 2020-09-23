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أردوغان يركّز في كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة على شرقي المتوسط وكورونا وفلسطين، وأنباء عن تطلّع واشنطن إلى اتفاق لبيع طائرات F-35 للإمارات في ديسمبر المقبل.

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شرقي المتوسط وكورونا وفلسطين.. أبرز محاور كلمة أردوغان في الجمعية العمومية

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة عبر الفيديو، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح دورتها الـ75، تناول فيها عدداً من الملفات أبرزها الأزمة في شرق المتوسط وأزمة فيروس كورونا والقضية الفلسطينية ومواجهة تنظيم PKK الإرهابي. [TRT عربي]

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنظيم مؤتمر إقليمي، لبحث حقوق شعوب دول المنطقة كافة بمن فيهم القبارصة الأتراك، وقال: "ندعم أي حل يضمن أمن شعب قبرص التركية وحقوقه التاريخية والسياسية في الجزيرة"، وشدد على أنه لا توجد أي فرص نجاح إطلاقاً لمحاولات إقصاء بلادنا شرقي المتوسط. [الأناضول]

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن "الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس تساهم في تعقيد القضية الفلسطينية". ومن جهة أخرى، دعا أردوغان إلى تعاون صادق من المجتمع الدولي فيما يتعلق باجتثاث جذور تنظيم PKK الإرهابي في العراق، كما حصل مع تنظيم داعش الإرهابي. [TRT عربي]

واشنطن تتطلّع إلى اتفاق بيع طائرات F-35 للإمارات في ديسمبر

قالت مصادر مطَّلعة على المفاوضات بين الإمارات والولايات المتحدة بشأن صفقة بيع الطائرة المقاتلة الشبح F-35، إن هدف الدولتين هو التوصل إلى اتفاق أولي، قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول. [TRT عربي]

ويتعين أن تلتزم أي صفقة يُتوصل إليها اتفاقاً مع إسرائيل منذ عشرات السنين، مفاده ألا تمس أي أسلحة أمريكية مباعة لدول المنطقة "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل، بما يضمن تزويد الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بقدرات أفضل من التي يتميز بها العتاد المباع لجيرانها. [رويترز]

وقال مصدران لوكالة رويترز، إن واشنطن تدرس سبل إتاحة القدرة على اكتشاف الطائرات التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" لنظم الرادار الإسرائيلية، فيما يظل من غير الواضح إن كان ذلك ممكناً بإجراء تغييرات في الطائرة أو بتزويد إسرائيل برادارات أفضل أو بوسائل أخرى. [رويترز]