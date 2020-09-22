سياسة
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أردوغان لماكرون: تركيا تؤيد الحوار لحل المشكلات ولا تطمع بحقوق أحد
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول شرقي المتوسط وأوروبا.
أردوغان لماكرون: تركيا تؤيد الحوار لحل المشكلات ولا تطمع بحقوق أحد
 أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي ماكرون بناء على طلب من الأخير / AA
22 سبتمبر 2020

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول شرقي المتوسط وأوروبا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الثلاثاء، بأن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي ماكرون، بناء على طلب من الأخير.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا القضايا الثنائية وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها شرقي المتوسط.

وأكد أردوغان لماكرون أن "تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح بهضم حقوقها، وتؤيد الحوار لحل المشاكل الراهنة".

وشدد أردوغان على أن "سبب التوتر شرقي المتوسط هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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