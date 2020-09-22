سياسة
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تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي بعد دخول رئيس المجلس الأوربي الحجر الصحي
أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل قمته المقرر عقدها يومَي الخميس والجمعة، لمدة أسبوع واحد، إثر دخول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا.
تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي بعد دخول رئيس المجلس الأوربي الحجر الصحي
ميشيل علم أن ضابط أمن كان على اتصال وثيق معه في وقت سابق الأسبوع الماضي، أصيب بكورونا / AA
22 سبتمبر 2020

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل قمته المقرر عقدها يومَي الخميس والجمعة، لمدة أسبوع واحد، إثر دخول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي بارند ليتس الثلاثاء، إن "ميشيل علم اليوم أن ضابط أمن كان على اتصال وثيق معه في وقت سابق الأسبوع الماضي، أصيب بكورونا".

وأضاف أن رئيس المجلس الأوروبي "يحترم القواعد البلجيكية" و"أنه دخل في الحجر الصحي اعتباراً من اليوم".

وكان من المقرر أن تعالج القمة يومَي الخميس والجمعة، قضايا واسعة، مثل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد وتغير المناخ والنزاعات بين اليونان وتركيا، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وتقرر تأجيل القمة لمدة أسبوع على أن تعقد في اليومين الأول والثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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