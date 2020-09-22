سياسة
3 دقيقة قراءة
شرقي المتوسط وكورونا وفلسطين.. أبرز محاور كلمة أردوغان بالجمعية العمومية
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة عبر الفيديو، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح دورتها الـ75، تناول فيها عدداً من الملفات أبرزها الأزمة في شرق المتوسط وأزمة فيروس كورونا والقضية الفلسطينية ومواجهة تنظيم PKK الإرهابي.
شرقي المتوسط وكورونا وفلسطين.. أبرز محاور كلمة أردوغان بالجمعية العمومية
أردوغان يقول إن الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس تساهم في تعقيد القضية الفلسطينية / AA
22 سبتمبر 2020

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنظيم مؤتمر إقليمي، لبحث حقوق شعوب دول المنطقة كافة بمن فيهم القبارصة الأتراك، وقال: "ندعم أي حل يضمن أمن شعب قبرص التركية وحقوقه التاريخية والسياسية في الجزيرة"، وشدد على أنه لا توجد أي فرص نجاح إطلاقاً لمحاولات إقصاء بلادنا شرقي المتوسط.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العائق الوحيد أمام الحل في قبرص، هو موقف الجانب الرومي المتعنت والمتعجرف والمتجاهل للحقوق، ولفت إلى أن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها اليونان وقبرص الرومية منذ عام 2003، هي سبب المشاكل في المنطقة.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن "الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس تساهم في تعقيد القضية الفلسطينية".

من جهة أخرى، دعا أردوغان إلى تعاون صادق من المجتمع الدولي فيما يتعلق باجتثاث جذور تنظيم PKK الإرهابي في العراق، كما حصل مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الرئيس التركي أن المجتمع الدولي لا يمكنه إيجاد حل دائم للمسألة السورية من دون أن يأخذ موقف واحداً حيال التنظيمات الإرهابية.

وقال أردوغان: "تركيا تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم وتدافع عن كرامة الإنسانية برمتها من خلال التضحيات التي تقدمها".

أما فيما يخص أزمة فيروس كورونا، فأكد الرئيس التركي أن ترك البلدان تواجه محنة كورونا بمفردها، أظهر أحقية شعار "العالم أكبر من 5".

وقال أردوغان: "ترك البلدان تواجه جائحة كورونا وحدها أظهر أحقية عبارة (العالم أكبر من 5) التي ذكرتها على هذه المنصة قبل أعوام"، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "علينا إعادة النظر في عقلياتنا ومؤسساتنا وقواعدنا في ظل فقدان المنظمات الدولية فاعليتها"، ومضى قائلاً: "يتوجب علينا تطبيق إصلاحات شاملة وسريعة من أجل إعادة هيكلة مجلس الأمن".

ويعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الجاري، من خلال تناوب قادة العالم على إلقاء الخطابات، خلال الأسبوع الذي بدأ في 21 سبتمبر/أيلول، ويتواصل حتى 29 من الشهر الجاري.

والثلاثاء الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "دورة العام الجاري ستركز على الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 (كورونا)، إضافة إلى السلام والأمن ونزع السلاح وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us