سياسة
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اختتام أعمال الاجتماع التركي-اليوناني الخامس بحلف شمال الأطلسي
انتهى الاجتماع الفني الخامس بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، الذي عُقد في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، لبحث أساليب فض النزاع، حسب ما أعلنه بيان لوزارة الدفاع التركية.
اختتام أعمال الاجتماع التركي-اليوناني الخامس بحلف شمال الأطلسي
يأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات عقد أولها في 10 سبتمبر/أيلول الجاري في مقر "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل / AA
22 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الفني الخامس بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، عُقد في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، لبحث أساليب فض النزاع، حسب بيان للوزارة.

وكان الاجتماع الرابع بين الوفدين العسكريين عقد يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري، فيما أشارت الوزارة في بيانها، إلى أن من المقرر عقد اجتماعات لاحقة الأسبوع المقبل.

وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وفي 4 سبتمبر/أيلول، أعلن ستولتنبرغ انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان، مشيراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد، وعقد بعد ذلك الاجتماع الأول بين وفدَي البلدين في 10 سبتمبر/أيلول الجاري بمقر "الناتو".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة شرقي المتوسط وبحر إيجة وإيجاد حلول عادلة للمشاكل، فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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