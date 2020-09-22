دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بهدف إقرار حل الدولتين.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريش: "مع هدوء الأوضاع في قطاع غزة والتخلي عن خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، على الأقل في الوقت الراهن، أحث القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة إلى المفاوضات بشكل جاد".

وأوضح أن "استئناف المفاوضات هو من أجل تنفيذ حل الدولتين، بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية".

ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين، جرّاء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصُّلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتضمنت المبادرة الأمريكية المزعومة للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، في يناير/كانون الثاني الماضي، خطة لضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية وغور الأردن إلى "السيادة الإسرائيلية الكاملة"، بدلاً من وضعها الراهن كأراضٍ عربية تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وكان من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوات العملية لضم هذه الأراضي، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الماضي، لكن الخطة جوبهت بردود فعل وانتقادات واسعة وتحذيرات من إدخال المنطقة في حالة عدم استقرار، ما دفعه إلى تعليقها مؤقتاً من دون وقفها كلياً.