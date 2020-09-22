سياسة
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وزير الدفاع التركي يبحث مع المشري المستجدات في ليبيا
أصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً أفادت فيه بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار بحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، المستجدات الأخيرة في ليبيا، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.
وزير الدفاع التركي يبحث مع المشري المستجدات في ليبيا
أقار والمشري يبحثان المستجدات الأخيرة في ليبيا بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة / AA
22 سبتمبر 2020

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري المستجدات الأخيرة في ليبيا.

وجرى اللقاء في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء.

وأكد أقار خلال اللقاء روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا، بحسب البيان.

وقال الوزير: إن "تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها للأشقاء الليبيين".

وشدد أقار على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج "ليبيا لليبيين".

وأوضح أن أنقرة تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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