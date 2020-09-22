بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري المستجدات الأخيرة في ليبيا.

وجرى اللقاء في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء.

وأكد أقار خلال اللقاء روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا، بحسب البيان.

وقال الوزير: إن "تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها للأشقاء الليبيين".

وشدد أقار على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج "ليبيا لليبيين".

وأوضح أن أنقرة تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة.