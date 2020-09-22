سياسة
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اعتراضاً على التطبيع.. فلسطين تتخلى عن رئاسة مجلس الجامعة العربية
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة برام الله، أن بلاده قررت التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردّاً على “التطبيع” العربي مع إسرائيل.
اعتراضاً على التطبيع.. فلسطين تتخلى عن رئاسة مجلس الجامعة العربية
المالكي يعلن تخلي فلسطين عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية احتجاجاً على التطبيع العربي مع إسرائيل / AA
22 سبتمبر 2020

قررت فلسطين الثلاثاء التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردّاً على “التطبيع” العربي مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة برام الله، إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ “الأمانة العامة” للجامعة موقفاً داعماً للإمارات والبحرين اللتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل، في مخالفة للمبادرة العربية للسلام.

وأضاف: أن “بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها“.

وأوضح المالكي أن فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة.

وكان اجتماع عادي عُقِد بالجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة فلسطين، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، قد فشل في إصدار قرار يدين تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال دبلوماسيون فلسطينيون إن دولاً عربية “متنفذة” أسقطت قراراً قدّموه لإدانة التطبيع الذي يتعارض مع قرارات الجامعة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

ووقّعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قوبلا بإدانة فلسطينية شديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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