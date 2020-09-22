سياسة
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إعلام عبري: إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ 10 سنوات
كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن تل أبيب تدير مكتباً لرعاية المصالح في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل.
إعلام عبري: إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ 10 سنوات
إسرائيل تدير مكتب رعاية المصالح في البحرين منذ عشر سنوات / Reuters
22 سبتمبر 2020

كشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تدير مكتباً لرعاية المصالح في البحرين منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيل تشغل هذا المكتب منذ بداية العقد الماضي "لتعزيز خطوات اقتصادية وسياسية بالمنطقة".

وأضافت: أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل"، في ضوء التطبيع الرسمي بين البلدين.

في سياق متصل، قالت هيئة البث إن السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة أبلغ مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية شاركوا في مفاوضات مع إسرائيل، أن العلاقة ستكون مفيدة لكل من تل أبيب وأبو ظبي لوقت طويل.

وقال العتيبة للمبعوث الأمريكي السابق بالشرق الأوسط دنيس روس والسفيرين السابقين لدى إسرائيل مارتن إنديك ودان شابيرو: إن "الإمارات ستكون مختلفة تماماً بعد 15سبتمبر/أيلول (توقيع اتفاق التطبيع)".

وأضاف العتيبة للمسؤولين الأمريكيين السابقين: أنه "لم يعد من المحرمات بالنسبة للشباب في هذا الجزء من العالم التطلع إلى العمل والاستثمار والتجارة والتعلم مع الإسرائيليين"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 15سبتمبر/أيلول الجاري وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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