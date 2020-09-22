سياسة
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إيران تدعو إلى الرقابة على الأنشطة النووية السعودية
دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي خلال اجتماع المجمع العام للوكالة الدولية للطاقة النووية الاثنين، عبر الفيديو، الوكالة إلى "الرقابة على الأنشطة النووية السعودية بشكل حيادي ومستقل".
إيران تدعو إلى الرقابة على الأنشطة النووية السعودية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطة السعودية النووية بشكل حيادي / Getty Images
22 سبتمبر 2020

دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الرقابة على الأنشطة النووية السعودية بشكل حيادي ومستقل".

وقال صالحي خلال اجتماع المجمع العام للوكالة الدولية للطاقة النووية الاثنين، عبر الفيديو: إنه "يحق للوكالة تفتيش النشاطات النووية السعودية من دون أي شروط".

وأضاف: "إذا كانت السعودية وراء الحصول على برنامج نووي سلمي، إذن ينبغي عليها التزام الشفافية والسماح لمفتشي الوكالة الدولية بالقيام بمهامهم للتأكد من سلمية هذه النشاطات".

كما أشار إلى أن "إسرائيل ما تزال لم تنضم إلى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وفي وقت سابق، أعربت إيران عن قلقها من وجود "برنامج سعودي سري للتسلح النووي"، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم توضيحات بشأنه، ورفع تقرير حوله إلى أعضاء الوكالة.

وعلى صعيدٍ آخر، قال صالحي: إن "إسرائيل تصر دوماً على الامتناع عن التزام اتفاق الضمانات، وذلك يقتضي موقفاً محايداً ومهنياً من جانب الوكالة الدولية".

وتابع: "هذا الكيان أصبح مصدراً للتفلت الأمني في المنطقة وتهديد السلام والأمن في العالم، وينبغي عليه التخلي عن أسلحة الدمار الشامل والالتحاق من دون أي شرط باتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف صالحي: أنه "ينبغي التصدي للإجراءات الأمريكية المدمرة، من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي والتعددية الدولية".

وبدأ اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نسخته الرابعة والستين، أعماله الاثنين، بفيينا. ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون وسفراء وكبار المسؤولين من 171 دولة من أعضاء الوكالة الدولية بشكل حضوري وعبر الفضاء الافتراضي، مع رعاية البروتوكولات الصحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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