سياسة
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أنقرة: لا قيمة لإدارج شركة تركية في قائمة العقوبات الأوروبية
أصدرت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء بياناً قالت فيه إن إدراج الاتحاد الأوروبي شركة أوراسيا التركية للنقل البحري في قائمة العقوبات بدعوى خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، ليس له أي قيمة بالنسبة إلى أنقرة.
أنقرة: لا قيمة لإدارج شركة تركية في قائمة العقوبات الأوروبية
وزارة الخارجية التركية تندد بإدراج الاتحاد الاوروبي شركة تركية للنقل البحري في قائمة العقوبات / AA
22 سبتمبر 2020

قالت وزارة الخارجية التركية إن إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري في قائمة العقوبات (بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا) "لا يحمل أي قيمة من منظورنا".

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء: أنه "يجب على الاتحاد التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة".

والاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 شركات، هي "سيغما" الكازاخستانية للشحن الجوي، و"Med Wave Shipping" الأردنية، و"أوراسيا" التركية للشحن، بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضح البيان أن عملية "إيريني" الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، تعتبر مكافأة للانقلابي خليفة حفتر وعقاب للحكومة الشرعية في طرابلس.

وأشار إلى أن الاتحاد يعتبر المساعدات التركية المقدمة إلى الحكومة الشرعية في ليبيا، خرقاً للحظر، بينما يتجاهل الدول والشركات التي تدعم الانقلابي حفتر بالسلاح براً وجواً، وفي مقدمتها دولة الإمارات.

وأكدت الخارجية التركية، أن موقف الاتحاد الأوروبي هذا، دليل قاطع على عدم حياديته، وانحيازه للانقلابيين في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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