طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، دعم التوجه الفلسطيني نحو تحقيق المصالحة والذهاب إلى الانتخابات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عباس مع أردوغان مساء الاثنين، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

ووضع الرئيس الفلسطيني نظيره التركي في صورة الحوارات التي تجري حالياً بين حركتَي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وفق ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب إلى الانتخابات.

وطلب الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال "دعم تركيا بهذا الاتجاه، وتوفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، لمراقبة الانتخابات".

واتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، على جملة قضايا بينها العمل على إنهاء الانقسام "وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي".

والأحد، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن الفلسطينيين "ذاهبون إلى انتخابات حرة ونزيهة وفق التمثيل النسبي الكامل".

ووضع الرئيس الفلسطيني الرئيس أردوغان في صورة آخر المستجدات السياسية، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على عدد من الدول، وضرورة مواجهة هذه الضغوط والتزام مبادرة السلام العربية.

وخلال الاتصال أيضاً، شكر الرئيس الفلسطيني نظيره التركي "على مواقف تركيا الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة، والاتصالات التي أجراها الرئيس أردوغان مع رئيسَي صربيا وكوسوفو لحثهما على عدم فتح سفارات أو مكاتب لهما في القدس".

وفي 4 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن صربيا التزمت نقل سفارتها إلى القدس، فيما اتفقت كوسوفو وإسرائيل على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر القيادة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ومالياً.