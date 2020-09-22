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أردوغان يقول إن من يتجاهلون تركيا شرقي المتوسط بدؤوا الجنوح إلى المفاوضات، ومنتدى جديد للطاقة بالشرق الأوسط ترعاه إسرائيل.

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أردوغان: من يتجاهلوننا شرقي المتوسط بدؤوا الجنوح إلى المفاوضات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "من يتجاهلون بلادنا شرقي المتوسط ويصرُّون على فرض خرائطهم وأطروحاتهم علينا بدؤوا الجنوح إلى المفاوضات الدبلوماسية". [TRT عربي]

وأوضح: "كلما علت نبرة تركيا الكبيرة والقوية، زاد قلق من ينظرون إلى بلادنا كمستعمرة".[TRT عربي]

لإحلال التطبيع.. منتدى جديد للطاقة بالشرق الأوسط ترعاه إسرائيل

قال مسؤولون إسرائيليون في قطاع الطاقة الاثنين، إن وزراء من سبع دول سيوقِّعون ميثاقاً لمنتدى جديد للطاقة في الشرق الأوسط، من شأنه دعم وترويج صادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرقي البحر المتوسط إلى أوروبا وأسواق أخرى، وفقاً لرويترز. [TRT عربي]

وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الطاقة، بأن وزراء الطاقة من مصر وإسرائيل واليونان وقبرص والأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا، سيضعون اللمسات النهائية على ميثاق تلك المنظمة الثلاثاء، في مراسم ستقام عبر الإنترنت، وسيعملون على وضع "تصور مشترك" للمنطقة. [TRT عربي]