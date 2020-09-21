سياسة
2 دقيقة قراءة
مباحثات ليبية-ألمانية حول ضرورة إبعاد "المرتزقة الروس" عن البلاد
أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، أنه أجرى الاثنين، مباحثات مع السفير الألماني لدى طرابلس أوليفر أوفتشا، حول عدة ملفات في مقدمتها "ضرورة إبعاد المرتزقة الروس" عن ليبيا.
مباحثات ليبية-ألمانية حول ضرورة إبعاد "المرتزقة الروس" عن البلاد
يسود ليبيا منذ 21 أغسطس/آب، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر المدعومة من دول عربية وغربية من آن إلى آخر / AA
21 سبتمبر 2020

أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أنه أجرى الاثنين، مباحثات مع السفير الألماني لدى طرابلس أوليفر أوفتشا، حول عدة ملفات في مقدمتها "ضرورة إبعاد المرتزقة الروس" عن ليبيا.

ويدعم هؤلاء المرتزقة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي ينازع منذ سنوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقال باشاغا عبر حسابه الرسمي بتويتر: "لقاؤنا اليوم مع السفير الألماني ركز على الحديث بعمق حول الأمن والحلول السياسية وضرورة إبعاد المرتزقه الروس لضمان ليبيا الموحدة والمستقرة".

فيما غرد السفير الألماني قائلاً: "سعيد بمناقشة التطورات السياسية الأخيرة مع وزير الداخلية (الليبي)".

وتابع أوفتشا: "أعجبت بتركيزه (باشاغا) على الوحدة الليبية والأمن المهني. لقد اتفقنا على أن كل الجهود الوطنية والدولية يجب أن توجَّه نحو حوار سياسي ليبي ناجح بقيادة الأمم المتحدة".

واتفق كل من رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج والسفير الألماني خلال مباحثات بطرابلس الأحد، على أهمية التزام مخرجات مؤتمر برلين.

واستضافت العاصمة الألمانية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية.

ومن أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة التزام وقف لإطلاق النار كان قائماً وفق مبادرة تركية-روسية منذ الثاني عشر من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

ويسود ليبيا منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر، المدعومة من دول عربية وغربية.

وتتصاعد تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية لحل النزاع الليبي عبر عملية سياسية، وذلك عقب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكَّنته من طرد مليشيا حفتر من مناطق غربي البلاد، بما فيها العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us