سياسة
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أردوغان: تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة يدعم سلام العالم
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة مرئية عُرِضت خلال اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية، إن تحويل مدينة إسطنبول ملتقى القارات إلى مركز أممي، سيدعم جهود السلام والاستقرار العالميين.
أردوغان: تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة يدعم سلام العالم
أردوغان / AA
21 سبتمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحويل مدينة إسطنبول ملتقى القارات إلى مركز للأمم المتحدة، سيدعم جهود السلام والاستقرار العالميين.

جاء ذلك في رسالة مرئية الاثنين، عرضت خلال اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية.

وأشار أردوغان إلى أن منظومة الأمم المتحدة على الرغم من أهدافها المثالية، لا تسطيع منع نشوب الصراعات أو إنهاءها.

ولفت إلى أن الجميع يشاهد "أننا لن نستطيع تجاوز التحديات الحالية، من خلال كيانات تشكّلت وفق احتياجات القرن الماضي".

وأكّد أن مجلساً يترك مصير أكثر من 7 مليارات إنسان تحت رحمة 5 دول لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار (مجلس الأمن).

ودعا لإصلاح مجلس الأمن لتفعيل منظومة الأمم المتحدة مجدداً.

وأضاف أن "تكوين هيكل لمجلس الأمن قائم على التمثيل الديمقراطي الشفاف والفعال والعادل، بات ضرورة للإنسانية وليس خياراً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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