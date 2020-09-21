سياسة
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موجة التطبيع.. الإمارات وإسرائيل يوقعان اتفاقات للتعاون التجاري والسينمائي
وقّعت شركة "مواني دبي العالمية"، مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي، لدعم تدفق التجارة، بين إسرائيل والمنطقة عموماً. في الوقت ذاته قالت لجنة أبو ظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي في بيان مشترك، إنهم وقعوا اتفاقية تعاون في مجال التدريب والإنتاج.
موجة التطبيع.. الإمارات وإسرائيل يوقعان اتفاقات للتعاون التجاري والسينمائي
 في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت إسرائيل اتفاقَي تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن / Reuters
21 سبتمبر 2020

وقّعت شركة "مواني دبي العالمية" الاثنين، مذكرة تفاهم مع "بنك لئومي" الإسرائيلي، لدعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً.

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية الاثنين، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى "العمل معاً على استكشاف فرص التعاون وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في إسرائيل، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً".

وأضافت: "تتضمن مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي سيمكن الطرفين من استكشاف الفرص المحتملة، بما في ذلك تطوير المواني والأصول اللوجستية في إسرائيل لدعم التجارة وخلق المزيد من فرص العمل، وحلول التمويل التجاري لتبسيط متطلبات رأس المال العامل للشركات وتحسين تدفق البضائع، والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أوجه القصور في سلاسل التوريد".

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمواني دبي العالمية: "يمهّد بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل لتعزيز الحركة التجارية ودعم ازدهار المنطقة".

تعاون

سينمائي

ومن جهتها، قالت لجنة أبو ظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي ومختبر سام شبيجل للسينما والتلفزيون في القدس في بيان مشترك الاثنين، إنهم وقعوا اتفاقية تعاون في مجال التدريب والإنتاج.

وتشمل الاتفاقية خططاً لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي بالتناوب بين أبو ظبي وإسرائيل.

تأتي الخطوة بعدما اتفقت الدولتان على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية يقول المسؤولون إنها ستوفر فرصاً اقتصادية هائلة.

وسيطور الجانبان برامج تدريب لصناع الأفلام في الإمارات وإسرائيل على مدى عدة أشهر، مما قد يُتوَّج بإنتاج مواد سينمائية وتلفزيونية مشتركة بين البلدين.

وقال البيان إن صناع السنيما الإماراتيين سيكون لهم تمثيل للمرة الأولى في مختبر سام شبيجل الدولي للسينما، وستوجَّه الدعوة إلى مخرج إماراتي للمشاركة في لجنة تحكيم النسخة التالية من المسابقة السنوية المرموقة عام 2021.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت إسرائيل اتفاقَي تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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