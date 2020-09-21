سياسة
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شينجيانغ.. الحكومة تعترف بانخفاض حاد في أعداد المواليد الأويغور في الإقليم
اعترفت حكومة إقليم تركستان الشرقية في الصين (شينجيانغ)، بالانخفاض الحاد لأعداد المواليد الجدد في 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه، بنسبة الثلث تقريباً، حسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية الاثنين.
شينجيانغ.. الحكومة تعترف بانخفاض حاد في أعداد المواليد الأويغور في الإقليم
حكومة تركستان الشرقية تعترف بانخفاض أعداد المواليد الجدد في 2018 في الإقليم، بنسبة الثلث مقارنة بالعام الذي سبقه / AA
21 سبتمبر 2020

اعترفت حكومة إقليم تركستان الشرقية في الصين (شينجيانغ)، بالانخفاض الحاد لأعداد المواليد الجدد في 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقالت حكومة الإقليم إن أعداد المواليد انخفضت بنسبة الثلث تقريباً خلال ذلك العام، حسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية الاثنين.

في المقابل، نفت الحكومة التقارير التي تشير إلى ارتكاب السلطات الصينية إبادة جماعية في الإقليم الواقع غربي البلاد، أو محاولة السيطرة على خصوبة نساء الأقليات فيه.

وجاءت تصريحات السلطات الصينية ردّاً على تقرير نشرته CNN في يوليو/تموز الماضي، وأشار إلى إجبار السلطات نساء الأويغور على استخدام وسائل منع الحمل والخضوع لعلميات تساعد على العقم، كجزء من محاولة متعمدة لخفض معدلات المواليد بين الأقليات في شينجيانغ.

ولا تُعد هذه الواقعة الأولى التي يزعم من خلالها انتهاك بكين حقوق الأقليات لا سيما الأويغور في شينجيانغ، حسب المصدر ذاته.

وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ ذاتي الحكم.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ" أي "الحدود الجديدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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