أعلنت سلطنة عمان، الاثنين، تسجيل 7 وفيات من جراء فيروس كورونا، في حين سجلت الإمارات وقطر حالة واحدة بكل منهما.

في السلطنة أفادت وزارة الصحة بتسجيل 7 وفيات و576 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 363 حالة تعافٍ منه.

وأضافت الوزارة في بيان أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 94.051، منهم 853 متوفى، و85.781 متعافياً.

وفي الإمارات سجلت وزارة الصحة حالة وفاة و679 إصابة بكورونا، فضلاً عن تعافي 813 مريضاً.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 85.595، بينها 405 وفيات، و75.086 حالة تعافٍ.

في قطر أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و288 إصابة بالفيروس، إلى جانب 237 حالة شفاء منه.

وذكرت الوزارة في بيان أن حصيلة المصابين وصلت إلى 123.604، منهم 211 متوفى، و120.540 متعافياً.

وحتى مساء الأحد تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليوناً و274 ألفاً، توفي منهم قرابة 965 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 22 مليوناً و851 ألفاً، وفق موقع "ورلدميتر".