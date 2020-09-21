سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 21 سبتمبر/أيلول 2020
رئيس أذربيجان يقول إن المناورات العسكرية بين قوات بلاده وتركيا تخيف أرمينيا / AA
21 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

رئيس أذربيجان يقول إن المناورات العسكرية بين قوات بلاده وتركيا تخيف أرمينيا، وواشنطن تعيد فرض عقوبات على إيران.

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رئيس أذربيجان: مناورات أذربيجان العسكرية مع تركيا تخيف أرمينيا

    قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، السبت، إن المناورات العسكرية المشتركة بين قوات بلاده ونظيرتها التركية تخيف حكومة أرمينيا. [TRTعربي]

    وأكد علييف في مقابلة مع قناة محلية، أن المناورات التركية الأذربيجانية تجري بشكل منتظم سنوياً. [TRTعربي]

    وأشار إلى أن المناورات، التي جرت في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، أظهرت مرة أخرى الوحدة القائمة بين البلدين. موضحاً أن "هناك مسافة 80 كيلومتراً تقريباً بين الحدود الأذربيجانية الأرمينية في نخجوان، وبين عاصمة أرمينيا يريفان". [الأناضول]

    واشنطن تعيد فرض عقوبات على إيران والأمم المتحدة ترفض تطبيقها لـ"وجود شكوك"

    أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ، وحذّرت من "عواقب" عدم الالتزام بها، في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دولياً. [TRTعربي]

    وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان السبت: "اليوم ترحّب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريباً التي ألغيت في السابق على جمهورية إيران الإسلامية". [TRTعربي]

    وأوضح أن العقوبات دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة 20:00 السبت بتوقيت واشنطن . [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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