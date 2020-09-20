سياسة
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أقار: الإساءة إلى الرئيس التركي لطخة عار في تاريخ صحافة اليونان
أعرب وزير الدفاع التركي عن إدانته الشديدة "للعبارة المنحطة للغاية" الواردة في صحيفة يونانية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أنّ استخدام صحيفة يونانية عنواناً مسيئاً إلى الرئيس رجب طيب أردوغان سيظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية.
أقار: الإساءة إلى الرئيس التركي لطخة عار في تاريخ صحافة اليونان
خلوصي اقار يقول إن العبارة المخزية ستظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية / AA
20 سبتمبر 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن استخدام صحيفة يونانية عنواناً مسيئاً إلى الرئيس رجب طيب أردوغان سيظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية.

جاء ذلك في تصريحات للوزير أقار، في بيان صادر عن وزارة الدفاع، الأحد.

وأعرب أقار عن إدانته الشديدة لتلك "العبارة المنحطة للغاية الواردة في صحيفة يونانية، والتي لا علاقة لها بالعمل الصحفي".

وأكد أنه لا يمكن أن يقبل تلك العبارة أي امرئ يتحلى بالحكمة، بمن في ذلك العقلاء من الشعب اليوناني.

ولفت أقار إلى أن "تلك العبارة المخزية ستظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية".

وقال إن تركيا تنتظر من السلطات اليونانية اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية فوراً بحق هؤلاء الأشخاص عديمي الأخلاق الساعين لتخريب العلاقات بين البلدين، والمدانين أساساً من قبل الضمير الإنساني.

والجمعة استدعت وزارة الخارجية التركية السفير اليوناني لدى أنقرة، وأعربت له عن استيائها من جراء ما نشرته الصحيفة.

كما أبلغ السفير التركي لدى أثينا براق أوزغيرغين وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بانزعاج أنقرة إزاء الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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