سياسة
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تهمتهم دعم المقاومة.. معتقلون فلسطينيون وأردنيون أمام محكمة سعودية الثلاثاء
تعقد المحكمة الجزائية في الرياض، الثلاثاء المقبل، جلسة لمحاكمة عدد من الفلسطينيين والأردنيين على خلفية اتهامهم بدعم المقاومة الفلسطينية.
تهمتهم دعم المقاومة.. معتقلون فلسطينيون وأردنيون أمام محكمة سعودية الثلاثاء
حساب "معتقلي الرأي": الفلسطينيون يحاكمون على خلفية اتهامهم بدعم المقاومة / AA
20 سبتمبر 2020

كشف حساب "معتقلي الرأي" المعني بالحريات في المملكة العربية السعودية، أن السلطات في المملكة قررت عقد جلسات يوم الثلاثاء القادم لمحاكمة فلسطينيين وأردنيين على خلفية اتهامهم بدعم المقاومة.

وأشار الحساب إلى أن الجلسات ستعقد في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض.

وذكر أن من بين الذين سيُحاكمون ماهر الحلمان، ومحمد البنا، وجمال داهودي، ومحمد العابد.

وقال الحساب: إن "العشرات من المعتقلين يعانون أمراضاً مزمنة، وتتعمد إدارات السجون إهمال رعايتهم وتحرمهم من العلاج اللازم أو إجراء الفحوصات الطبية".

وطالب السلطات بالإفراج فوراً عنهم جميعاً من دون قيد أو شرط مسبق.

وكان باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس، كشف أن السلطات السعودية بدأت في 8 مارس/آذار الماضي بمحاكمة نحو 62 فلسطينياً (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمين داخل أراضيها.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019 أعلنت حماس عن اعتقال السعودية لمحمد الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولاً عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً، من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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