سياسة
3 دقيقة قراءة
ليبيا.. رفع "القوة القاهرة" عن حقول ومواني النفط الآمنة
قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج النفط والصادرات من "الحقول والمواني الآمنة"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الناطق باسم مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، عن اتفاق تم التوصل إليه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية.
ليبيا.. رفع "القوة القاهرة" عن حقول ومواني النفط الآمنة
المؤسسة الوطنية للنفط أعطت التعليمات باستئناف إنتاج النفط والصادرات من "الحقول والمواني الآمنة" / AP
20 سبتمبر 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية الآمنة.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة بعد يوم واحد من إعلان الناطق باسم مليشيا الانقلابي خليفة حفتر أحمد المسماري، عن اتفاق تم التوصل إليه مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، حول استئناف إنتاج النفط وتصديره.

وقالت مؤسسة النفط: إنها "متمسكة بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية".

وأضافت أنها أعطت التعليمات باستئناف إنتاج النفط والصادرات من "الحقول والمواني الآمنة".

واستدركت أن "القوة القاهرة تستمر على الحقول والمواني التي تأكد وجود عناصر من عصابات الفاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها".

والجمعة أعلن حفتر، في كلمة متلفزة، استئناف إنتاج النفط الليبي وتصديره بعد أكثر من 240 يوماً من الإغلاق.

وقال الناطق باسمه إن إنهاء الإغلاق النفطي جاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع معيتيق، وبينما أفادت وسائل إعلام محلية أن الاتفاق تم بشكل منفرد بين الجانبين، لم تعلق عليه الحكومة الليبية .

ووفق بيان نشره معيتيق عبر حسابه على "تويتر"، لاحقاً، فإن الاتفاق تضمن "تكوين لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)".

في حين أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانها اليوم، أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعمليات وضع الميزانية، "مسائل سياسية خارج اختصاصها"، إلا أنها أكدت أنها ستعمل بكل شفافية بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف بالإيرادات الجديدة.

وتتبع المؤسسة الحكومة الليبية المعترف بها ودولياً، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها.

ونقل البيان عن رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله قوله: "همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات، وأيضاً منع أي محاولات لتسييس قطاع النفط الوطني".

وتابع صنع الله: "المؤسسة تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة".

ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق المواني والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوماً من الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعاً مسلحاً، وبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا الانقلابي حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us