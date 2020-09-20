سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 20 سبتمبر/أيلول 2020
الرئيس التركي يقول إن بلاده تعتزم منح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط / AFP
20 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يقول إن بلاده تعتزم منح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط، وواشنطن ترسل قوات إضافية إلى شرقي سوريا.

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أردوغان: نمنح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتزم منح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط عبر الحوار. TRTعربي

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، السبت. TRTعربي

وأضاف أردوغان: "نعتزم الاستماع إلى كل دعوة صادقة، وإعطاء الدبلوماسية أكبر مساحة ممكنة، وحل المشكلات التي يمكن أن يكون فيها الجميع رابحاً من خلال الحوار". الأناضول

وأضاف: "سنواصل الدفاع حتى النهاية عن كل قطرة ماء وشبر أرض من بلادنا". الأناضول

أسوشيتد برس: واشنطن ترسل قوات ومدرعات إلى سوريا لمواجهة روسيا

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، السبت، بأن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية ومدرعات إلى شرقي سوريا، لمواجهة روسيا. TRTعربي

وقالت الوكالة إن واشنطن أرسلت قوات إضافية ومدرعات إلى شرقي سوريا، بعد عدد من الاشتباكات مع القوات الروسية، بما في ذلك حادث مركبة مؤخراً، أدى إلى إصابة 4 جنود أمريكيين. TRTعربي

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، قوله إن الولايات المتحدة أرسلت أيضاً أنظمة رادار، وزادت دوريات المقاتلات في سماء المنطقة لحماية قواتها وقوات التحالف. الأناضول

وأضاف أوربان: أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف إذا لزم الأمر". الأناضول

مصدر:TRT عربي - وكالات
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