سياسة
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أردوغان: نمنح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتزم منح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط عبر الحوار. مشيراً إلى أن بلاده تقود جميع المراحل التي تمر بها عبر التعامل معها بطريقة حكيمة وناضجة، دون الاهتمام بالاستفزازات المستمرة.
أردوغان: نمنح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط
قال الرئيس التركي إن بلاده تعتزم منح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط عبر الحوار / AFP
19 سبتمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتزم منح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشاكل في شرق المتوسط عبر الحوار.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، السبت.

وأضاف أردوغان: "نعتزم الاستماع إلى كل دعوة صادقة، وإعطاء الدبلوماسية أكبر مساحة ممكنة، وحل المشكلات التي يمكن أن يكون فيها الجميع رابحاً من خلال الحوار".

وأضاف: "سنواصل الدفاع حتى النهاية عن كل قطرة ماء وشبر أرض من بلادنا".

وأشار إلى أن الجمهورية التركية دولة لها تاريخ قديم وجذور تمتد لألفي عام، وأن بلاده تقود جميع المراحل التي تمر بها عبر التعامل معها بطريقة حكيمة وناضجة، دون الاهتمام بالاستفزازات المستمرة، والوقوع في العقد.

وفي وقت سابق السبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا لإعادة فتح حوار مسؤول مجدداً بخصوص شرق المتوسط، في تغريدة نشرها عبر تويتر، باللغة التركية، هي الأولى من نوعها.

وقال ماكرون في تغريدته: "بعثنا رسالة واضحة إلى تركيا في قمة أجاكسيو: دعونا نُعِد فتح حوار مسؤول، بحسن نية، وبدون سذاجة، هذه الدعوة هي الآن أيضاً دعوة البرلمان الأوروبي، يبدو أنها قد سُمعت، فلنتقدم".

واستضافت مدينة أجاكسيو، وهي عاصمة إقليم جزيرة كورسيكا الفرنسية، قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية، الأسبوع الماضي، لمناقشة التوتر بين تركيا واليونان شرقي المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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