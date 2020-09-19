قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الجهات المعادية لبلاده تحاول منع نهضتها في هذا القرن من خلال إشغالها بمشاكلها الداخلية مجدداً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان السبت خلال مشاركته عبر الفيديو، من إسطنبول، بمراسم افتتاح جزء جديد من طريق شمال مرمرة السريع.

وقال أردوغان إن حكومته بدأت من الآن بالتحضيرات للارتقاء بالبلاد وفق رؤية تركيا لأعوام 2023 و2053 و2071.

وأضاف: "كل خطوة نخطوها في سبيل جعل تركيا قوة إقليمية وعالمية، تمثل حجز زاوية بالنسبة لهذه الرؤية".

ولفت في هذا الصدد إلى الأهمية الحيوية لضمان نجاح الكفاح السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تخوضه تركيا في منطقة واسعة، بدءاً من سوريا وحتى ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود.

وأكّد أن الهدف من وراء الجهود الرامية إلى عرقلة جميع خطوات تركيا السياسية والاقتصادية هو إخراجها من مسيرتها نحو هذه الرؤية.

وقال أردوغان: "يحاولون منع نهضتنا في هذا القرن من خلال جعل تركيا تصارع مشاكلها الداخلية من جديد".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تجاوزت قسماً كبيراً من آثار جائحة كورونا عبر مواصلة الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وأكّد أن قطاعي العقارات والسيارات يسجلان أرقاماً قياسية متتالية بفضل التمويل المناسب الذي وفرته الحكومة.

وأوضح أن هناك أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في التوظيف منذ أبريل/نيسان الماضي الذي شهدت تركيا فيه التأثر الأكبر بالوباء، وأن الارتفاع سيتواصل في المرحلة القادمة.

وتابع الرئيس التركي: "بمشيئة الله سنختم الربع الثالث بمعدل نمو يرضي جميع الفئات".