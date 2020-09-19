سياسة
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رداً على خطوات ترمب ضد "تيك توك".. الصين تتوعد بإجراءات ضد واشنطن
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات تجاه واشنطن، رداً على قرار الإدارة الأمريكية حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" بالبلاد. وأعربت الوزارة عن "معارضتها الشديدة" لخطوات واشنطن ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ"التنمر".
رداً على خطوات ترمب ضد "تيك توك".. الصين تتوعد بإجراءات ضد واشنطن
ترمب أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة اعتباراً من مساء الأحد المقبل / Reuters
19 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة، رداً على قرار الإدارة الأمريكية حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد.

وأعربت الوزارة الصينية، في بيان لها، السبت، عن "معارضتها الشديدة" لخطوات واشنطن ضد "تيك توك"، ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ"التنمر".

وأضافت مشددة على أنه "إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها".

بدوره صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي جو بايدن بأن تطبيق "تيك توك" يعتبر "مصدر قلق"، لكن أعمال الرئيس دونالد ترمب تثير قلقاً أكثر.

وأضاف بايدن قائلاً خلال الفعاليات الانتخابية لحملته في ولاية مينيسوتا، الجمعة: "أعتقد أنه (تيك توك) مصدر قلق حقيقي، حيث يتمتع هذا المنتوج الصيني بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون من الشباب في الولايات المتحدة".

وتابع: "ولكن ما يثير قلقاً أكثر هو ما يقوم به ترمب وكيف يقوم به".

وتعهد بايدن بدراسة المخاطر الأمنية الناجمة عن تطبيق "تيك توك" في حال انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان ترمب قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في بلاده اعتباراً من مساء الأحد المقبل، معتبراً أن التطبيقين يشكلان خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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