نظم عشرات البحرينيين، الجمعة، مسيرة للتنديد بتوقيع بلادهم اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب مقطع مصور بثه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النشطاء إن المسيرة خرجت في قرية "أبو صيبع" إحدى ضواحي العاصمة المنامة، في حين أظهر المقطع المصور مشاركة العشرات فيها من الرجال والنساء.

وبحسب المقطع المصور، حمل المشاركون في المسيرة أعلام البحرين وفلسطين، إضافة إلى لافتات مكتوب عليها "جمعة غضب القدس".

وردد المشاركون هتافات رافضة للتطبيع، ومنددة بالاتفاق الذي وقعته بلادهم مع إسرائيل، أبرزها "التطبيع خيانة"، "بقاؤكم مستحيل.. الرحيل الرحيل" في إشارة إلى النظام البحريني.

والأربعاء أدانت 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية التطبيع مع إسرائيل، وقالت: إنه "لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاماً".

مظاهرات الرباط.. فلسطين أمانة

وفي الرباط شارك عشرات المغاربة، الجمعة، في وقفة احتجاجية تضامناً مع فلسطين، ورفضاً للتطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل.

ونظمت الوقفة أمام مبنى البرلمان تحت شعار "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، بدعوة من 28 جمعية وهيئة في البلاد، وفق وكالة الأناضول.

وردد المشاركون شعارات من قبيل "إدانة إدانة لصفقة الخيانة"، و"لا احتلال لا تطبيع فلسطين ماشي (ليست) للبيع"، و"المقاومة أمانة والتطبيع خيانة"، رافعين العلمين الفلسطيني والمغربي.

ووفق بيان الوقفة التعريفي، فإنها تأتي "رفضاً لاتفاقيات الخيانة والتطبيع التي أبرمها كل من حكام الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، مع العدو الصهيوني"، وأيضاً "في إطار تصدي الشعب المغربي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، عبر التطبيع والاختراق الصهيوني لبنية القرار السياسي العربي، والأنسجة الاجتماعية لشعوب الأمة".

وأكدت الهيئات المشاركة أن "القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب المغربي هي قضية وطنية على الدوام"، وفق البيان ذاته.

أبين.. مظاهرات على الرغم من "الانتقالي"

وفي اليمن، تظاهر عشرات اليمنيين عقب صلاة الجمعة في مدينة الوضيع بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، دعماً لفلسطين ورفضاً للتطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن المتظاهرين ساروا في شوارع المدينة رافعين لافتات تندد باتفاقي تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، إضافة إلى شعارات ترفض أي وجود إسرائيلي في أرخبيل سقطرى (جنوب شرق).

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى، ورددوا شعارات رافضة للتطبيع، محذرين من أي خطوة مماثلة على الأراضي اليمنية. وطالبوا الشعوب العربية والإسلامية بالوقوف في وجه التطبيع، معتبرين ذلك "خيانة للدين والمعتقدات الإسلامية".

والأربعاء نددت مسيرة نسوية في عاصمة أبين "زنجبار" بالتطبيع مع إسرائيل، عبّرت خلالها المشاركات عن رفض "المشاريع الاستعمارية" في جزيرة سقطرى.

وتشهد زنجبار الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي مسيرات أسبوعية رافضة للتطبيع، ومنددة بالتسهيلات التي تقدمها الإمارات في الأرخبيل، بحسب مشاركين فيها.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية، أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقاً للتطبيع الكامل بينهما، تبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

والثلاثاء وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.