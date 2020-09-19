سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 19 سبتمبر/أيلول 2020
أنقرة تستدعي سفير اليونان لديها على خلفية مانشيت "دنيء" نشرته إحدى الصحف اليونانية / AA
19 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

الخارجية التركية تستدعي السفير اليوناني في أنقرة، وتركيا تعلن مواصلة التنقيب عن النفط شرقي المتوسط.

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        الخارجية التركية تستدعي السفير اليوناني في أنقرة

          قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مساء الجمعة، إن وزارته استدعت السفير اليوناني في أنقرة. [TRT عربي]

          وأوضح جاوش أوغلو في تصريح للأناضول، أن الاستدعاء جاء على خلفية مانشيت "دنيء" نشرته إحدى الصحف اليونانية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضاف أن السفير اليوناني أُبلغَ استياء أنقرة الكبير من جراء المانشيت، وأن السفير التركي لدى أثينا براق أوزغيرغين أبلغ وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس انزعاج بلاده إزاء الواقعة. [الأناضول]

          وأردف: "هذه الحادثة تُظهِر مدى سفالتهم، يجب أن لا يصل الانحطاط إلى هذا المستوى، وسائل الإعلام التركية لم تهاجم أي مسؤول يوناني بهذا الشكل من قبل، إنها فقط توجّه انتقادات إليهم في إطار حرية الصحافة، وهذا أمر طبيعي". [TRT عربي]

          تركيا تعلن مواصلة التنقيب عن النفط شرقي المتوسط

            أطلقت تركيا الجمعة إشعاراً للبحارة "نافتكس" قبالة سواحل جزيرة قبرص، يفيد بمواصلة سفينة الأبحاث "بارباروس خير الدين باشا" أعمال التنقيب عن النفط والغاز. [الأناضول]

            وعلم مراسل الأناضول أن إشعار "نافتكس" الجديد يشير إلى تمديد مهام السفينة التركية من 18 سبتمبر/أيلول إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. [الأناضول]

            وترافق "بارباروس خير الدين باشا" السفينتان "تانوكس-1" و"أبولو مون"، وستواصل أعمال المسح في المنطقة المحددة وفق الإشعار قبالة سواحل جزيرة قبرص، شرقي المتوسط. [TRT عربي]

            مصدر:TRT عربي - وكالات
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