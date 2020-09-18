سياسة
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تركيا ترفض مزاعم ضدها وردت بتقرير مفوضية حقوق الإنسان الأممية
أصدرت وزارة الخارجية التركية الجمعة، بياناً أعربت فيه عن رفضها القاطع انتقادات ومزاعم وردت في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضدّ فصائل المعارضة السورية وتركيا، معتبرة ما ورد في التقرير "مزاعم لا أساس لها من الصحة".
تركيا ترفض مزاعم ضدها وردت بتقرير مفوضية حقوق الإنسان الأممية
وزارة الخارجية التركية ترفض قطعياً انتقادات مفوضية حقوق الإنسان الأممية ضد فصائل المعارضة السورية وتركيا / AA
18 سبتمبر 2020

رفضت وزارة الخارجية التركية "قطعياً" انتقادات ومزاعم وردت في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضد فصائل المعارضة السورية وتركيا.

وقالت الخارجية التركية في بيان أصدرته الجمعة: "نرفض رفضاً قاطعاً المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، لانتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن تلك المزاعم "وُجِّهت ضد فصائل المعارضة السورية العاملة في الميدان من أجل مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن "الانتقاد غير المبرر الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد بلدنا، (مبني) على أساس تلك المزاعم".

ولفت البيان إلى أن التقرير الدوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، الذي يغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2020، سجّل ارتكاب النظام السوري وما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" المرتبطة بتنظيم PKK/YPG الإرهابي، جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات لحقوق الإنسان تصل إلى مستوى جرائم حرب ضد السكان المدنيين في سوريا.

وأكّد البيان أهمية ذكر تقرير المفوضية العلاقة بين تنظيم YPG، الذراع السورية للتنظيم PKK الإرهابي، وما يُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" بوضوح.

وأشار إلى أن التقرير يشوبه نقص كبير لعدم ذكر تنظيم PKK/YPG الإرهابي بالاسم، مسؤولاً عن الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المدنية، "وهو أمر يعرفه الجميع".

وأدانت الخارجية التركية "بشدة" تقرير مفوضية حقوق الإنسان، لعدم تطرقه إلى النظام السوري وتنظيم PKK/YPG الإرهابي "المسببين الرئيسيين للانتهاكات الواردة في التقرير".

وأفادت الخارجية في البيان بأن "هذا أمر لا يمكن قبوله، وسنسجّل آراءنا واعتراضاتنا على التقرير بأقوى طريقة لدى الأمم المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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