سياسة
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واشنطن تعلن حظر "تيك توك" و "وي تشات" الصينيين
أصدرت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة، بياناً أعلنت فيها أنها ستحظر تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين اعتباراً من الأحد، بما يعني أنه سيتعين على متجرين رئيسيين لتطبيقات الأجهزة المحمولة تديرهما "آبل" و"غوغل" إزالة التطبيقين من برامجهما.
واشنطن تعلن حظر "تيك توك" و "وي تشات" الصينيين
وزارة التجارة الأمريكية تعلن حظر تطبيق "تيك توك" الصيني اعتباراً من الأحد / Reuters
18 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها ستحظر تطبيقَي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين اعتباراً من الأحد.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إنه اعتباراً من 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ستُحظَر الشركات الأمريكية من تزويد تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات"، بما يعني أنه سيتعين على متجرين رئيسيين لتطبيقات الأجهزة المحمولة تديرهما "آبل" و "غوغل" إزالة التطبيقين من برامجهما.

وأوضح البيان أن الشركات الأمريكية ستمنع أيضاً "تقديم الخدمات من خلال وي تشات لغرض تحويل الأموال أو معالجة المدفوعات داخل الولايات المتحدة".

ويأتي هذا الإعلان قُبيل بيان مرتقب الجمعة، من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول ما إذا كانت الحكومة ستوافق على صفقة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أوراكل" للحصول على حصة غير مسيطرة في "تيك توك" وتصبح "شريكاً تقنياً موثوقاً به" للشركة في الولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في بيان الجمعة، إنه "بتوجيه من الرئيس، اتخذنا إجراءات مهمة لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، مع تعزيز قيمنا الوطنية، والمعايير المستندة إلى القواعد الديمقراطية، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح المحلية".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "أوراكل" ستصبح الشريك التكنولوجي وستتولى إدارة بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة. ومن شأن شراكة كهذه أن تقلّص المخاوف الأمنية الأمريكية، لكنها لن تكون عملية بيع كاملة، حسب ما ذكرته مصادر لوكالة رويترز.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أصدر ترمب قراراً تنفيذياً يقضي بمنح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، مهلة 90 يوماً، للتخلي عن مصالحها في التطبيق بالولايات المتحدة.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بوجود "أدلة موثوقة" حيال إمكانية تشكيل "بايت دانس" خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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