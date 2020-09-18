أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الجمعة، انطلاق محادثات في مدينة جنيف السويسرية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وقال غريفيث في تغريدة عبر تويتر : "انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي ‎اليمن اليوم. أشكر ‎سويسرا للاستضافة واللجنة الدولية للصليب الاحمر للمشاركة في ترؤس الاجتماع".

وأضاف "رسالتي إلى الطرفين (الحكومة والحوثيين) هي استكمال النقاشات لإطلاق سراح المحتجزين بسلاسة، وإدخال الراحة إلى قلوب آلاف العائلات اليمنية".

والثلاثاء الماضي أعلن المبعوث الأممي أنه ستُعقَد هذا الأسبوع محادثات بين الأطراف اليمنية بشأن الأسرى والمعتقلين برعاية مكتبه واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً.

وتَعثَّر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصاً ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشدّد الطرفان على ضرورة حله لكونه ملفاً إنسانياً بحتاً.

وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.