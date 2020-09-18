سياسة
2 دقيقة قراءة
3 من الشرق الأوسط.. البيت الأبيض يعلن أن 5 دول على وشك التطبيع مع إسرائيل
قال مسؤول في البيت الأبيض إن 5 دول أخرى على وشك تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ثلاث منها من الشرق الأوسط واثنتان من خارج المنطقة، مشدداً على أهمية تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل.
3 من الشرق الأوسط.. البيت الأبيض يعلن أن 5 دول على وشك التطبيع مع إسرائيل
قال ميدوز إن ترمب لن يتوجه إلى نيويورك الثلاثاء القادم لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة / AP
18 سبتمبر 2020

أعلن البيت الأبيض، أن 5 دول أخرى على وشك تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ثلاث منها من الشرق الأوسط واثنتان من خارج المنطقة.

وأكد مارك ميدوز السكرتير الخاص للرئيس الأمريكي في تصريح صحفي الجمعة، على أهمية تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، مشيراً إلى وجود 5 دول أخرى تفكر بجدية في تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

وأضاف أن الدول الخمس هي ثلاث من الشرق الأوسط واثنتان من خارج المنطقة، رافضاً الكشف عن أسماء تلك الدول.

وفي سياق آخر، قال ميدوز إن الرئيس دونالد ترمب لن يتوجه إلى نيويورك الثلاثاء القادم لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعقد الجمعية اجتماعاً افتراضياً بسبب كورونا.

والثلاثاء الماضي، وقعت البحرين والإمارات اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، رغم الرفض والإدانة الواسعة من الجانب الفلسطيني.

لكن 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أدانت التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنه "لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us