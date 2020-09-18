سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 18 سبتمبر/أيلول 2020
أردوغان يجدد دعوته للاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موضوعي بخصوص شرقي المتوسط / AA
18 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موضوعي بخصوص شرقي المتوسط، ورئيس الوزراء الأردني يؤكد أنه "لا سلام عادلاً وشاملاً في ظل استمرار إجراءات إسرائيل الأحادية".

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      أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موضوعي بخصوص شرقي المتوسط

      جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، دعوته الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف موضوعي ومتزن في جميع القضايا الإقليمية، وعلى رأسها أزمة شرقي المتوسط، دون انجرار وراء التحريضات. [TRT عربي]

      جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حسب بيان صادر عن مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. [الأناضول]

      وأضاف البيان أن أردوغان وميشيل بحثا العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها شرقي المتوسط. وأكّد أن تركيا منفتحة على الحوار الصادق القائم على العدل والإنصاف وحماية حقوق جميع الأطراف. [الأناضول]

      الأردن: لا سلام عادلاً مع إسرائيل في ظل إجراءاتها الأحادية

        أكّد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الخميس، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه "لا سلام عادلاً وشاملاً في ظل استمرار إجراءات إسرائيل الأحادية". [الأناضول]

        وأضاف الرزاز في حديثه لإذاعتَي "حسنى" و "جي بي سي" المحليتين، أن "الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية"، حسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا". [TRT عربي]

        وأردف: "لن نصل إلى السلام العادل والشامل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية التي تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس". [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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