سياسة
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شبكة حقوقية: مقتل 857 كادراً طبياً في سوريا منذ 2011
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير أصدرته الخميس، مقتل 857 كادراً طبياً، معظمهم على يد قوات النظام والمليشيات المدعومة من إيران، منذ انطلاق الثورة الشعبية في مارس/آذار 2011، حتى سبتمبر/أيلول الجاري.
شبكة حقوقية: مقتل 857 كادراً طبياً في سوريا منذ 2011
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" توثِّق مقتل 857 كادراً طبياً، معظمهم على يد قوات النظام السوري منذ 2011 / AP
17 سبتمبر 2020

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 857 كادراً طبياً، معظمهم على يد قوات النظام، منذ انطلاق الثورة الشعبية في مارس/آذار 2011، حتى سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت الشبكة (غير حكومية) في تقرير أصدرته الخميس، أن 87 من تلك الكوادر الطبية قضوا بسبب التعذيب.

وقالت إن قوات النظام والمليشيات التابعة لإيران قتلت 652 من الكوادر الطبية، بينهم 84 قُتِلوا بسبب التعذيب، فيما قتلت القوات الروسية 69 وقوات التحالف الدولي 13 وتنظيم داعش الإرهابي 36، وتنظيم PKK/YPG الإرهابي 6 من الكوادر الطبية.

وأضافت الشبكة أن مجموعات مناهضة للنظام، مسؤولة عن مقتل 31 من الكوادر الطبية، فيما قتلت جهات أخرى 50 من الكوادر.

وأفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري.

وسجّل التقرير ما لا يقل عن 862 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال الفترة المذكورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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