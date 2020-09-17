سياسة
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الأردن: لا سلام عادلاً مع إسرائيل في ظل إجراءاتها الأحادية
أكّد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في حديثه لإذاعتَي "حسنى" و "جي بي سي" المحليتين الخميس، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه "لا سلام عادلاً وشاملاً في ظل استمرار إجراءات إسرائيل الأحادية".
الأردن: لا سلام عادلاً مع إسرائيل في ظل إجراءاتها الأحادية
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز يؤكد أنه لا فرصة لسلام عادل وشامل في ظل استمرار إجراءات إسرائيل الأحادية / AA
17 سبتمبر 2020

أكّد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الخميس، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه "لا سلام عادلاً وشاملاً في ظل استمرار إجراءات إسرائيل الأحادية".

وأضاف الرزاز في حديثه لإذاعتَي "حسنى" و "جي بي سي" المحليتين، أن "الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية"، حسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأردف: "لن نصل إلى السلام العادل والشامل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية التي تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

يُذكر أن الأردن ربط نجاح تحركات التطبيع مع إسرائيل بتصرفات الأخيرة، إذ قال وزير خارجيته أيمن الصفدي في بيان، إن "التغيير المطلوب والقادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يجب أن يأتي من إسرائيل".

كما أشار الرزاز إلى تأكيد المملكة أن "السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وتابع: "الأردن لن يغير موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ولا يزال مؤمناً بالسلام العادل والشامل لكل المنطقة، ولكن له شروطه الواضحة التي لن يحيد عنها بأي حال من الأحوال".

ولفت إلى أن "المملكة تسعى دائماً إلى وحدة الصف العربي في ما يتعلق بكل التحديات الإقليمية والخارجية سواء بعلاقاتها مع دول الخليج أو العراق ومصر".

ومنذ بداية العام الجاري يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة تمثّلت في "صفقة القرن" الأمريكية، ثم مخطط إسرائيلي لضمّ نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومؤخراً توقيع اتفاقَي التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بوساطة أمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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