سياسة
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أردوغان: نتصرف بحكمة شرقي المتوسط رغم سلوك اليونان الصبياني
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال حفل توزيع أوسمة الدولة على أقارب الشهداء والمصابين في الحروب وعمليات مكافحة الإرهاب، أن بلاده تتصرف بحكمة حيال أزمة شرقي المتوسط، رغم سلوك اليونان "الصبياني".
أردوغان: نتصرف بحكمة شرقي المتوسط رغم سلوك اليونان الصبياني
الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تتصرف بحكمة حيال الأزمة شرقي المتوسط على الرغم من "التصرفات الصبيانية" للطرف الآخر / AA
17 سبتمبر 2020

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتصرف بحكمة حيال أزمة شرقي المتوسط، رغم سلوك اليونان "الصبياني".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال حفل توزيع أوسمة الدولة على أقارب الشهداء والمصابين في الحروب وعمليات مكافحة الإرهاب، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "رغم استفزازات الطرف الآخر (اليونان) وسلوكه الصبياني شرقي المتوسط، نتصرف بحكمة لأننا دولة عظيمة وعلى حق".

وأضاف أن تركيا لن تسمح لأحد بعزلها داخل شواطئها رغم امتلاكها أطول سواحل على البحر المتوسط.

وأردف: "أدرك نظراؤنا (شرقي المتوسط) أن لغة التهديد لا تنفع، وأن تركيا لن تخضع للابتزاز وقطاع الطرق".

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص، لافتاً إلى أن دعوات الجلوس إلى طاولة الحوار لحلّ الأزمة القائمة شرقي المتوسط، ناجمة عن إصرار أنقرة على الدفاع عن حقوقها في تلك المنطقة.

وتابع: "منذ البداية نقول إن حل أزمة شرقي المتوسط يكون بالحوار، وتصرفنا بحكمة رغم استفزازات الطرف الآخر وسلوكه الصبياني، وسنستمر في إظهار الوعي المطلوب حيال هذه الأزمة".

وأشار إلى أن تركيا لن تتراجع أبداً عن الدفاع عن حقوق شعبها في الداخل والخارج.

على صعيدٍ آخر أشاد أردوغان بـ"الكفاح البطولي لقوات الأمن ضد التنظيمات الإرهابية"، موضحاً أن استراتيجية تركيا الجديدة في مكافحة الإرهاب، تتمثل في مهاجمة أوكاره أينما وُجدت سواء داخل البلاد أو خارجها.

ولفت إلى إحباط تركيا المساعي الرامية إلى تأسيس ممر إرهابي شمال سوريا، وتدميرها أوكار الإرهابيين شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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