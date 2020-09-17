أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، إجراء اختبار ناجح لتحليق طائرة "آق صونغور" المسيَّرة، وهي محملة بكامل ذخائرها.

وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن "آق صونغور" تمكنت من التحليق 28 ساعة على ارتفاع 20 ألف قدم، وهي مزودة بـ12 ذخيرة من طراز "MAM-L" المطورة لدى شركة "روكيتسان" التركية لتكنولوجيات الصواريخ.

وأضاف البيان أن "آق صونغور" حلقت في وقت سابق بنجاح، فيما يعد هذا التحليق الأول من نوعه للمسيرة وهي محملة بكامل طاقتها من الذخائر.

وتعمل "آق صونغور" بمحركَين محليَّين، وهي قادرة على نقل حمولة بوزن يتجاوز 700 كيلوغرام، والتحليق بارتفاع 25 ألف قدم، وعلى مدى 24 ساعة.