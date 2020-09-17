سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد.. مسيَّرة "آق صونغور" التركية تحلّق 28 ساعة
أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" إجراء اختبار ناجح لتحليق طائرة "آق صونغور" المسيَّرة، محملةً بكامل ذخائرها، لمدة 28 ساعة متصلة على ارتفاع 20 ألف قدم، ويُعَدّ هذا التحليق الأول من نوعه للمسيَّرة وهي محملة بكامل طاقتها من الذخائر.
شاهد.. مسيَّرة "آق صونغور" التركية تحلّق 28 ساعة
إجراء اختبار ناجح لتحليق طائرة "آق صونغور" / AA
17 سبتمبر 2020

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، إجراء اختبار ناجح لتحليق طائرة "آق صونغور" المسيَّرة، وهي محملة بكامل ذخائرها.

وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن "آق صونغور" تمكنت من التحليق 28 ساعة على ارتفاع 20 ألف قدم، وهي مزودة بـ12 ذخيرة من طراز "MAM-L" المطورة لدى شركة "روكيتسان" التركية لتكنولوجيات الصواريخ.

وأضاف البيان أن "آق صونغور" حلقت في وقت سابق بنجاح، فيما يعد هذا التحليق الأول من نوعه للمسيرة وهي محملة بكامل طاقتها من الذخائر.

وتعمل "آق صونغور" بمحركَين محليَّين، وهي قادرة على نقل حمولة بوزن يتجاوز 700 كيلوغرام، والتحليق بارتفاع 25 ألف قدم، وعلى مدى 24 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us