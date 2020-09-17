سياسة
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شاهد | مركبة "ZAHA" البرمائية الهجومية التركية تتجاوز اختباراً جديداً
تمكّنت مركبة "ZAHA" البرمائية الهجومية تركية الصنع والمطورة بإمكانات محلية من أجل سد احتياجات قوات مشاة البحرية البرمائية، من النجاح في تجاوز اختبار جديد تنهي به اختبارات التحقق الهندسي، لتخضع لاختبارات التأهيل في المرحلة القادمة.
شاهد | مركبة "ZAHA" البرمائية الهجومية التركية تتجاوز اختباراً جديداً
طُوّرت عربة&nbsp;ZAHA البرمائية لسد احتياجات قوات مشاة البحرية البرمائية التركية / AA
17 سبتمبر 2020

نجحت مركبة "زاها ZAHA" البرمائية الهجومية التركية، المطورة بإمكانات محلية من أجل سد احتياجات قوات مشاة البحرية البرمائية، في تجاوز اختبار جديد.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الخميس، لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير.

وقال دمير إن "عربة ZAHA البرمائية التي تم تطويرها خصيصاً لسد احتياجات قواتنا من مشاة البحرية البرمائية، نجحت في اختبار التصحيح الذاتي، والذي يعد مرحلة مهمة من مراحل التحقق الهندسي للعربات".

وبحسب دمير، فإن العربة قادرة على تصحيح وضعيتها ذاتياً إذا انقلبت في الماء، وفي أحوال الجو الصعبة، دون أن تلحق أي أضرار بطاقمها.

وأضاف أن "ZAHA" أكملت بذلك اختبارات التحقق الهندسي، وستخضع لاختبارات التأهيل في المرحلة القادمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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