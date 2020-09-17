سياسة
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أردوغان: ماكرون متخبط وسنفعل الأفضل لمصلحتنا شرق المتوسط
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"المتخبطة"، مبيناً أن أنقرة ستفعل الأفضل من أجل مصلحتها شرق المتوسط.
أردوغان: ماكرون متخبط وسنفعل الأفضل لمصلحتنا شرق المتوسط
بيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستفعل الأفضل من أجل مصلحتها شرق المتوسط / AA
17 سبتمبر 2020

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"المتخبطة"، مبيناً أن أنقرة ستفعل الأفضل من أجل مصلحتها شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال اجتماعه برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية.

وقال أردوغان: "لو فرضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون) وتتبنى سياسات عقلانية؟".

وأضاف: "بدعم من شعبنا سنواصل القيام بكل ما نراه الأفضل والأصح من أجل مصلحة بلادنا".

وأردف قائلاً: "لو تلقينا أجوبة واقعية وصادقة لأسئلتنا كافة حول شرق المتوسط، لأصبح من الواجب علينا إعادة النظر في سياستنا".

وأكد تصميم بلاده على مواصله الكفاح من أجل أصدقائها، مثلما تفعل من أجل مواطنيها، مشيراً أن هذا هو نموذج تركيا في الكفاح.

وتابع قائلاً: "مستمرون في العمل على تنمية أمتنا التركية بجميع المجالات حتى لو انهارت أوروبا وأمريكا اقتصادياً وديمقراطياً".

ويحاول ماكرون إثارة التوتر بين أنقرة وأثينا فيما تتجاهل الأخيرة التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة، للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل، بينما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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