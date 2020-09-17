قالت صحيفة تلغراف، إن سفينة فرنسية تابعة لقوات البحرية، دفعت بقارب على متنه 16 طالب لجوء، نحو المياه البريطانية في بحر المانش، بدلاً من إنقاذهم.

وأضافت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن مراسلها في بحر المانش، أن 16 طالب لجوء أفغانياً، بينهم 4 نساء وطفلان، على متن قارب مطاطي في المياه الفرنسية، كانوا بحاجة ماسة للمساعدة بسبب قوة الرياح في المنطقة.

وحسب المراسل "جيمي جونسون"، فإن طالبي اللجوء كانوا يشعرون بالبرد بسبب تبلل ملابسهم، وأن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية رأتهم، لكنها وجهتهم نحو المياه البريطانية، عوضاً عن إنقاذهم.

وأوضح المراسل أن معاناة طالبي اللجوء في هذه الوضعية استمرت نحو 90 دقيقة، قبل أن يقترب منهم قارب صغير تابع للبحرية الفرنسية ويقدم لهم الماء وسترات النجاة.

وأردف أن الجنود الفرنسيين على متن القارب وجهوا طالبي اللجوء نحو المياه البريطانية بعد ذلك، تاركيهم لمصيرهم في مواجهة خطر الغرق.

وتابع أن طالبي اللجوء تمكنوا من الوصول إلى المياه البريطانية، حيث أنقذتهم سفينة عسكرية.