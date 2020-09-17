سياسة
2 دقيقة قراءة
كورونا عالمياً.. عدد المصابين يتجاوز 30 مليوناً وإصابة في البيت الأبيض
بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 30 مليوناً و36 ألفاً و868، وفق معطيات موقع "Worldometers". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إصابة موظف في البيت الأبيض بالفيروس.
كورونا عالمياً.. عدد المصابين يتجاوز 30 مليوناً وإصابة في البيت الأبيض
عدد مصابي فيروس كورونا في العالم يتجاوز 30 مليوناً / Reuters
17 سبتمبر 2020

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 30 مليوناً و36 ألفاً و868، وفق معطيات موقع "Worldometers"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بـ6 ملايين و828 ألفاً و301 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و118 ألفاً و253، ثم البرازيل 4 ملايين و421 ألفاً و868.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها بيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وتشيلي، فيما تحل تركيا بالمركز الـ19 عالمياً، بواقع 296 ألفاً و391 إصابة.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 945 ألفاً و92 شخصاً، في حين تعافى 21 مليوناً و804 آلاف و30 مريضاً، ولا يزال 7 ملايين و287 ألفاً و746 شخصاً يعانون من الإصابة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن أحد الموظفين العاملين بالبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه لم يكن قريباً منه.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي الأربعاء: "لم يكن قريباً مني.. ولم أكن على صلة به".

من جابنها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كايلي ماكيناني، أن الحالة المصابة المكتشفة حديثاً "لم تؤثر" على حفل توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين البحرين والإمارات من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، وأوضحت أن الموظف المريض لم يقترب من الصحفيين الذين غطوا الحدث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us