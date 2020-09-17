تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 30 مليوناً و36 ألفاً و868، وفق معطيات موقع "Worldometers"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول بـ6 ملايين و828 ألفاً و301 إصابة، تليها الهند بـ5 ملايين و118 ألفاً و253، ثم البرازيل 4 ملايين و421 ألفاً و868.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها بيرو، وكولومبيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وتشيلي، فيما تحل تركيا بالمركز الـ19 عالمياً، بواقع 296 ألفاً و391 إصابة.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة 945 ألفاً و92 شخصاً، في حين تعافى 21 مليوناً و804 آلاف و30 مريضاً، ولا يزال 7 ملايين و287 ألفاً و746 شخصاً يعانون من الإصابة.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن أحد الموظفين العاملين بالبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه لم يكن قريباً منه.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي الأربعاء: "لم يكن قريباً مني.. ولم أكن على صلة به".

من جابنها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كايلي ماكيناني، أن الحالة المصابة المكتشفة حديثاً "لم تؤثر" على حفل توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين البحرين والإمارات من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، وأوضحت أن الموظف المريض لم يقترب من الصحفيين الذين غطوا الحدث.