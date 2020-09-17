سياسة
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منتدى UN75 الأممي يطلق برنامج "المرأة والسلام" بشراكات إقليمية
بالتعاون مع منتدى UN75 الأممي، أطلق مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في قطر، مشروع "المرأة والسلام" الهادف إلى تحقيق تمثيل واضح للمرأة في عمليات بناء السلام، بشراكة مع شخصيات تمثل مؤسسات إقليمية ودولية بينها منتدى قناة TRT World التركية.
منتدى UN75 الأممي يطلق برنامج "المرأة والسلام" بشراكات إقليمية
يهدف المشروع إلى تحقيق تمثيل كمي ونوعي واضح للمرأة في عمليات بناء السلام والتعافي على مستوى القواعد الشعبية وصناعة السياسات
17 سبتمبر 2020

عقد "منتدى الأمم المتحدة للحوكمة العالمية" UN75 اجتماعاً عبر الإنترنت، الأربعاء، ويستمر في جلسة ثانية الخميس، لعرض وتقويم عدد من البرامج الجديدة، على رأسها مشروع "المرأة والسلام" Women ART Peace، الذي أطلقه مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني (CHS)، التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا في قطر.

ويشارك في المشروع عدد من الشخصيات التي تمثل مؤسسات إقليمية ودولية بينها منتدى قناة TRT World التركية، ومؤسسة تنمية القيادات الشابة اليمنية، ومنظمة السلام لمناهضة العنف الليبية وغيرها.

ويهدف المشروع إلى "تحقيق تمثيل كمي ونوعي واضح للمرأة في عمليات بناء السلام والتعافي على مستوى القواعد الشعبية وصناعة السياسات"، عبر اعتماد "نهج عضوي وشامل من خلال المناصرة والبحث والتدريب (ART)"، مع تقدير خاص "للدور الذي تقوم به المرأة على المستوى المحلي والجهود الشعبية".

وقال سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، إن أهمية البرنامج تكمن "بشكل أساسي في أنه يعالج أمرين طال تهميشهما في كثير من الأحيان: الاستجابة المحلية والمرأة".

من جهتها، قالت راحلة صديقي، مؤسسة ومديرة منظمة فارخوندا إن "العامل الرئيسي لبناء السلام المستدام هو تعليم المرأة وضمان حقها في المشاركة الفعالة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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